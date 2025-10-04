Mohsin Naqvi To Awarded Gold Medal: पाकिस्तान की सारी हदें पार! टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी न देने के लिए मोहसिन नक़वी को मिलेगा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गोल्ड मेडल- रिपोर्ट

Team India, Mohsin Naqvi (Photo Credits: Instagram/ indiancricketteam, X/ @meRahulGupta01)

Mohsin Naqvi To Awarded Gold Medal: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख और एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष, मोहसिन नक़वी को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने की तैयारी है. द नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, "सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन्स के अध्यक्ष, एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के गृहमंत्री और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सैयद मोहसिन नक़वी को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा." जानकारी मिली है कि मोहसिन नक़वी यह पुरस्कार एशिया कप 2025 ट्रॉफी को अपने पास रखने और विजेता भारतीय टीम को न देने के उनके विवादित कदम के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने इसे उनसे लेने से साफ़ इनकार कर दिया था.

भारत बनाम पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हमेशा नाटक और राजनीतिक तनाव से भरे रहते हैं. यह तनाव पाहलगाम आतंकी हमले के बाद और भी बढ़ गया था. निकट भविष्य में IND बनाम PAK मैचों को लेकर कई बड़े संदेह उठे थे. हालांकि, सभी विवादों के बीच, दोनों टीमों ने एशिया कप 2025 में तीन बार खेला. भारत ने इन तीनों मैचों में जीत हासिल की. भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि खिलाड़ी मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. इसके बाद, भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पांच विकेट से जीत हासिल करने के बावजूद मोहसिन नक़वी ने ट्रॉफी अपने पास रखी और भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दी.

बाद में, जब इस कदम की जोरदार आलोचना हुई, तो मोहसिन नक़वी ने अपने रुख़ को स्पष्ट करते हुए कहा, “मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैंने बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी और नहीं मांगूंगा.” उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि यदि भारत "सच में" ट्रॉफी चाहता है, तो वे "ACC मुख्यालय" से इसे लेने के लिए स्वागत हैं.

द नेशन के अनुसार, मोहसिन नक़वी का यह कदम "साहसिक और सिद्धांतपूर्ण रुख़" था, जिसने "राष्ट्र (पाकिस्तान) को गर्व दिलाया." इसलिए, यह रिपोर्ट किया गया है कि मोहसिन नक़वी को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. यह भी जानकारी मिली है कि "यह मेडल कराची में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाएगा. आयोजकों ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है."