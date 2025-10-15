Oman vs Nepal, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 8 Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Oman National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 8 Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर 2025 के सुपर सिक्स का आठवां मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमराट (Al Amerat) के अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड मंत्रालय टर्फ 2 (Al Amerat Cricket Ground Ministry Turf 2) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में ओमान की टीम ने अबतक तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ओमान की टीम तीनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. छह पॉइंट्स के साथ ओमान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं. इस टूर्नामेंट में ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) कर रहे हैं. जबकि, नेपाल की कमान रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Australia ODI Series 2025 Full Schedule: इस दिन खेला जाएगा टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला, बस क्लिक पर देखें पूरा शेड्यूल
नेपाल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NEP vs OMN 8th Match Playing XI)
Nepal makes one change in the playing XI — Lokesh Bam replaces Sundeep Jora for this clash against Oman. 🔄
Having won the toss, Nepal will bat first and look to finish the qualifiers on a high note! 💪#NepalCricket | #NEPvOMA | #T20WorldCupQualifier | #RoadToWorldCup | pic.twitter.com/HmmEtDA9Zh
— ODI Nepal Official (@OdiNepal) October 15, 2025
नेपाल (NEP Playing XI): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, लोकेश बम, मोहम्मद आदिल आलम, गुलसन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने.
ओमान (OMN Playing XI): जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रामानंदी, नदीम खान, आर्यन बिष्ट, सुफयान महमूद, शाह फैसल, शकील अहमद.
नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)
इस टूर्नामेंट में ओमान टीम ने अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी मैच जीते हैं. पिछले मैच में यूएई की टीम को 5 विकेट से हराकर ओमान पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है. इस मैच में ओमान की तरफ से जितेंद्र सिंह और नदीम खान ने अच्छी बल्लेबाजी की है. दूसरी तरफ, नेपाल की टीम ने भी अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपने सभी मैच जीते हैं. नेपाल सुपर-6 में दूसरे नंबर पर है. नेपाल टीम ने पिछले मैच में कुवैत को पांच रन से हराया है. इस मैच में कप्तान रोहित पौडेल ने 58 रन बनाए हैं और संदीप लामिछा ने 5 विकेट लिए हैं, दोनों टीम बराबरी की है इसलिए इस मैच में अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है.
नोट: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.