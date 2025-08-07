NS W vs WF W, The Hundred 2025 3rd Match Match 2025 Live Streaming In India: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers Women vs Welsh Fire Women, The Hundred Womens Competition 2025 3rd Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महि के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की अगुवाई होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की कमान टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पिछले सीज़न में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला एक उतार-चढ़ाव भरे सीज़न के बाद चौथे पायदान पर रही थी. दूसरी ओर, वेल्श फायर महिला एक प्रभावशाली सीज़न के बाद तालिका में टॉप पर रही. फ़ाइनल में सीधे एंट्री पाने के बावजूद, वेल्श फायर महिला की टीम लंदन स्पिरिट से आगे नहीं बढ़ सकी और चार विकेट से मैच हारकर उपविजेता रही.

पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा. विमेंस हंड्रेड के मौजूदा सीजन में हेडिंग्ले का मैदान रन बनाने के लिए आसान नहीं रहा है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस मैदान पर 130 से ज़्यादा रन का स्कोर भी अच्छा माना जा सकता है. दोनों टीमें पहली जीत के लिए खेलना चाहेंगी और विरोधी टीम को कड़ी टक्कर देंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NS W vs WF W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला: फीबी लिचफील्ड, होली आर्मिटेज, एनाबेल सदरलैंड, एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स, बेस हीथ, जॉर्जिया वेयरहैम, लूसी हिघम, लिन्सी स्मिथ, केट क्रॉस, ग्रेस पॉट्स, ग्रेस बॉलिंगर.

वेल्श फायर महिलाएं: हेले मैथ्यूज़, टैमी ब्यूमोंट, जेस जोनासेन, शबनीम इस्माइल, सारा ब्राइस, जॉर्जिया एल्विस, फ्रेया डेविस, जॉर्जिया डेविस, एमिली विंडसर, सोफिया डंकले, केटी लेविक.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.