Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers Women vs Oval Invincibles Women, 25th Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 25वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की अगुवाई होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) कर रहीं हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स महिला की कमान लॉरेन विनफील्ड-हिल (Lauren Winfield-Hill) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: AUS vs SA 3rd ODI 2025 Preview: आखिरी वनडे में लाज बचा पाएगी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

सीजन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला ने छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम ने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं. इस सीज़न में नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए अच्छी लय में हैं. इस सीज़न में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की गेंदबाज़ी शानदार रही है, जबकि बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन योगदान दिया है. दूसरी तरफ, ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम ने भी छह मैच खेले हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को महज दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. आठ अंकों के साथ ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम छठें पायदान पर हैं. ओवल इनविंसिबल्स महिला का एनआरआर -0.620 है. आज का मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स महिला के लिए करो या मरो का है.

पिच रिपोर्ट (Leeds Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 25वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा. विमेंस हंड्रेड के मौजूदा सीजन में हेडिंग्ले का मैदान रन बनाने के लिए आसान नहीं रहा है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस मैदान पर 130 से ज़्यादा रन का स्कोर भी अच्छा माना जा सकता है. दोनों टीमें पहली जीत के लिए खेलना चाहेंगी और विरोधी टीम को कड़ी टक्कर देंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NOS W vs OVI W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. इस मुकाबले में ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम अपने रिकॉर्ड सुधारने के लिए मैदान में उतरेगी.

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म (Satta Bazar Rate)

सुपरचार्जर्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला (NOS W vs OVI W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.