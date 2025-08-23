AUS vs SA 3rd ODI 2025 Preview: आखिरी वनडे में लाज बचा पाएगी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका करेगी क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

South Africa(Credit: X/@cricketcomau)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज़ के दोनों मुकाबलों में कहीं भी प्रतिस्पर्धी नज़र नहीं आई. पहले मैच में 98 रन और दूसरे मैच में 84 रन से मिली हार ने यह साफ कर दिया कि टीम में व्यक्तिगत प्रदर्शन तो है, लेकिन जीत दिलाने वाला सामूहिक प्रयास पूरी तरह से नदारद रहा. मिचेल मार्श की अगुआई वाली यह टीम अब आखिरी वनडे में जीत दर्ज कर कम से कम सीरीज़ का समापन एक सांत्वना जीत के साथ करना चाहेगी. तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करने उतरेगी दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा आखिरी मैच में वापसी कर सकते हैं. दूसरे मुकाबले में उन्होंने हैमस्ट्रिंग से जुड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम किया था. इस निर्णायक मैच में वे अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेंगे. रेनबो नेशन का लक्ष्य अब केवल एकतरफा जीत और सफाया कर अपनी ताकत का सबूत देना होगा.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 112 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 57 बार जीत हासिल की है. एक मैच बेनतीजा रहा और तीन मुकाबले टाई हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): मिशेल मार्श, जोश इंग्लिस, जोश हेज़लवुड, लुंगी एनगिडी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज जोश इंग्लिस और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एनगिडी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मैथ्यू ब्रीट्ज़के और जोश हेज़लवुड के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA तीसरे वनडे 2025 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वही, भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी