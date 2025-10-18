New Zealand Women vs Pakistan Women, 19th Match Live Toss And Scorecard: कोलंबो में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 19th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Most Wickets For Australia vs India In ODIs: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबलों में इन गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट; यहां देखें पूरी लिस्ट

न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs PAK W 19th ODI Match Playing XI)

न्यूजीलैंड महिला (NZ W Playing XI): सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ली ताहुहु, ईडन कार्सन.

🚨 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐨𝐰𝐥 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭! • Lea Tahuhu comes in for Bree Illing for New Zealand • Pakistan field an unchanged XI#CricketTwitter #CWC25 #NZvPAK pic.twitter.com/bJw6T8IIqV — Female Cricket (@imfemalecricket) October 18, 2025

पाकिस्तान महिला (PAK W Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

न्यूजीलैंड की टीम का पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ खराब मौसम के वजह से रद्द करना पड़ा था. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने अभी तक एक मैच जीता है. पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड की टीम पांचवें पायदान पर है. कप्तान सोफी डिवाइन बल्ले और गेंद से न्यूजीलैंड की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम का पिछला मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ रद्द रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम जीत की मजबूत स्थिति में थी. पाकिस्तान की टीम एक अंक के साथ अंतिम स्थान पर है. फातिमा सना ने पिछले मैच में चार विकेट लिए हैं. पाकिस्तान वूमेन के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी कम है. न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.