NZ vs WI 3rd T20I 2025 Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 9 रन से हारकर दर्ज की रोमांचक जीत, सीरीज़ में बनाई 2-1 की बढ़त, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard : न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 09 नवंबर को नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में खेला गया. जिसमें न्यूज़ीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज़ को 9 रन से हराया. इस जीत के साथ ही न्यूज़ीलैंड ने सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बना ली है. मैच में दोनों टीमों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः कीवी गेंदबाज़ों ने आखिरी ओवरों में शानदार वापसी करते हुए मेहमान टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को दिया 178 रनों को सम्मानजनक लक्ष्य, डेवोन कॉनवे ने ठोकी शानदार फिफ्टी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए न्यूज़ीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए. टीम के लिए ओपनर डेवोन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 34 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनके साथ डेरिल मिचेल ने भी ताबड़तोड़ 41 रन (24 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) की शानदार पारी खेली. इसके अलावा रचिन रविंद्र ने 15 गेंदों पर 26 रन का योगदान दिया, जबकि मिडल ऑर्डर में माइकल ब्रेसवेल ने 11 रन बनाए. हालांकि अंत के ओवरों में वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट झटके, जिससे न्यूज़ीलैंड की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई और टीम 20 ओवर में 177/9 पर सिमट गई.

वेस्टइंडीज़ की ओर से मैथ्यू फोर्डे सबसे किफायती और प्रभावी गेंदबाज़ साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट झटके. वहीं जेसन होल्डर ने भी 2 विकेट हासिल किए. रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर को एक-एक सफलता मिली, जबकि अकील होसीन और एथानाज़े महंगे साबित हुए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. पूरी टीम 19.5 ओवर में 168 रन पर सिमट गई और न्यूज़ीलैंड ने मैच 9 रन से अपने नाम कर लिया.