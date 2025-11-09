NZ vs WI 3rd T20I 2025 Live Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को दिया 178 रनों को सम्मानजनक लक्ष्य, डेवोन कॉनवे ने ठोकी शानदार फिफ्टी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड 

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard : न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 09 नवंबर को नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में खेला जा रहा हैं. सैक्सटन ओवल में खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले में न्यूज़ीलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए. सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, और यह मुकाबला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड की ओर से ओपनर डेवोन कॉनवे ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाई. कॉनवे ने 34 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वहीं डेरिल मिचेल ने ताबड़तोड़ 41 रन (24 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाज़ों के अलावा रचिन रविंद्र ने भी 15 गेंदों में 26 रन का अहम योगदान दिया. हालांकि पारी के मध्य और अंतिम ओवरों में वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों ने वापसी करते हुए लगातार विकेट झटके, जिससे न्यूज़ीलैंड की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी. माइकल ब्रेसवेल (11), जेम्स नीशम (2) और कप्तान मिचेल सैंटनर (4) जल्दी पवेलियन लौट गए. अंत में टीम ने किसी तरह 20 ओवर पूरे करते हुए 177 का स्कोर खड़ा किया.

वेस्टइंडीज़ की ओर से मैथ्यू फोर्डे सबसे सफल गेंदबाज़ रहे.उन्होंने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट झटके. उनके अलावा जेसन होल्डर ने भी 31 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर को एक-एक सफलता मिली. कॉनवे और मिचेल की पारी की बदौलत न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ के सामने 178 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोवमैन पॉवेल की कप्तानी में वेस्टइंडीज़ इस लक्ष्य का पीछा कर सीरीज़ में बढ़त बना पाएगी या न्यूज़ीलैंड बाज़ी पलट देगा.