Nepal Women vs Hong Kong Women, 11th Match Live Streaming In India: महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हांगकांग से टकराएगी नेपाल महिला टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे’ देखें लाइव प्रसारण

Nepal (Photo: @CricketNep/X)

Nepal Women's National Cricket Team vs Hong Kong Women's National Cricket Team, 11th Match Live Streaming: महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर 2025 (ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier 2025 ) का 11वां मुकाबला नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 13 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बैंकॉक (Bangkok) के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड (Asian Institute of Technology Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगा. नेपाल महिला टीम इस टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार मानी जा रही है. आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग में नेपाल 92 रेटिंग अंकों के साथ 21वें स्थान पर है. उनका पिछला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन हालिया फॉर्म की बात करें तो टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल की है. यह भी पढ़ें: Virat Kohli Last Test Match Stats: लाल गेंद से विराट कोहली ने कब खेला अपना आखिरी टेस्ट मैच, कुछ ऐसा रहा था 'रन मशीन' का प्रदर्शन

टीम की प्रमुख खिलाड़ी सम्झना खड्का और इन्दु बरमा हैं. सम्झना खड्का एक भरोसेमंद ओपनर हैं, जो तेज शुरुआत देने में सक्षम हैं. वहीं, इन्दु बरमा मिडल ओवर्स की शानदार गेंदबाज हैं, जो अहम मौकों पर विकेट निकालने की काबिलियत रखती हैं.

हांगकांग महिला टीम के लिए यह टूर्नामेंट अब तक किसी संघर्ष से कम नहीं रहा है. टीम आईसीसी रैंकिंग में 73वें स्थान पर है और अभी तक कोई रेटिंग नहीं मिली है. पिछले 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. टीम की अनुभवी बल्लेबाज नताशा माइल्स और तेज गेंदबाज कौर महकदीप पर सबकी नजरें रहेंगी. नताशा माइल्स पारी को स्थिर शुरुआत दे सकती हैं, जबकि कौर महकदीप पावरप्ले में विकेट लेने में माहिर हैं.

हांगकांग महिला बनाम नेपाल महिला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के तहत 11वां मुकाबला नेपाल महिला और हांगकांग महिला टीम के बीच आज खेला जाएगा. यह रोमांचक मुकाबला बैंकोक के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड में भारतीय समयानुसारदोपहर 12:00 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

हांगकांग महिला बनाम नेपाल महिला मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 का 11वां मुकाबला नेपाल महिला और हांगकांग महिला टीम के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ICC.tv और FanCode ऐप पर की जाएगी. फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैच का आनंद उठा सकते हैं.