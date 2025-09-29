WI vs NEP 2nd T20I 2025 Mini Battle: नेपाल बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टी20 के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी जो एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान, जो पलट सकते हैं मैच का रुख

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Mini Battle: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक टी20I सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 सितंबर (सोमवार) को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 08:00 बजे से खेला जाएगा. नेपाल बनाम वेस्टइंडीज टी20I सीरीज के दूसरे मुकाबले में फैंस की नजरें कुछ खास मिनी बैटल्स पर टिकी हैं, जो मैच का पासा पलट सकती हैं।. खासकर वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज काइल मेयर्स और नेपाल के युवा तेज गेंदबाज कुशल भर्टेल की टक्कर बेहद रोचक रहने वाली है. वहीं, जेसन होल्डर बनाम रोहित पौडेल की भिड़ंत भी रोमांच का नया स्तर पेश कर सकती है. दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज करेगी वापसी या नेपाल रचेगी इतिहास? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, Key प्लेयर्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

शारजाह की पिच बल्लेबाजों की मददगार रही है, लेकिन मिडिल ओवरों में स्पिन और तेज गेंदबाजों को भी मौका मिलता है. ऐसे में मेयर्स और भर्टेल, होल्डर और पौडेल की जंग दर्शकों के लिए निर्णायक रहेगी. नेपाल ने पहला मुकाबला जीतकर इतिहास रचा है, अब वेस्टइंडीज वापसी की कोशिश में है, जिससे ये मिनी बैटल्स और भी अहम हो गई हैं.

काइल मेयर्स बनाम कुशल भर्टेल

पिछले मुकाबले में काइल मेयर्स ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन कुशल भर्टेल की डायरेक्ट हिट ने उनका रन आउट कर मैच का रूख नेपाल की ओर मोड़ दिया. काइल मेयर्स अपनी दमदार स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भर्टेल की सटीक गति और फील्डिंग उनकी राह में बाधा बन सकती है. अगर भर्टेल ने मेयर्स को फिर से जल्दी आउट कर दिया, तो वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पर भारी दबाव रहेगा.

जेसन होल्डर बनाम रोहित पौडेल

वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर नेपाल की बल्लेबाजी को रोकने के लिए अहम भूमिका में होंगे. पिछले मैच में उन्होंने अपने आखिरी ओवर में तीन विकेट लेकर नेपाल की रन गति पर ब्रेक लगाया. दूसरी तरफ, कप्तान रोहित पौडेल ने संयम और आक्रामकता के साथ पारी को संभालते हुए 38 रन बनाए. अगर पौडेल ने होल्डर के खिलाफ टिककर रन बनाए, तो नेपाल की टीम फिर से चौंकाने वाला नतीजा ला सकती है.

फैंस को आज के मैच में इन खिलाड़ियों के बीच खास टकराव देखने को मिलेगा, जिसमें छोटी सी जंग पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकती है. नेपाल अपनी दूसरी जीत के इरादे से उतरेगा, जबकि वेस्टइंडीज बराबरी हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगाएगा. नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिनकी भिड़ंत ‘मिनी बैटल’ के तौर पर रोमांचक रहने वाली है