UAE vs NEP ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी नेपाल क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यूएई बनाम नेपाल(Photo credits: LatestLY)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Live Telecast: यूएई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(UAE) बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Nepal) के बीच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 (ICC Men’s Cricket World Cup League 2) का 88वां मुकाबला 30 अक्टूबर को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड( ICC Academy Ground) में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें अंक तालिका में ऊपर चढ़ने और 2027 विश्व कप क्वालिफिकेशन की संभावनाओं को बेहतर करने के इरादे से उतरेंगी. यूएई को अपने पिछले मैच में अमेरिका के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, जबकि नेपाल को भी अमेरिका ने हराया था. ऐसे में दोनों ही टीमें जीत की तलाश में हैं. दोनों टीमों के लिए बल्लेबाजी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. प्रैक्टिस के दौरानऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की गेंद लगने से मौत, हेलमेट पहनने के बावजूद नहीं बची जान

यूएई की ओर से मोहम्मद शहदाद, राहुल चोपड़ा और शोएब खान ने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील न कर पाने की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा. शीर्ष क्रम में अलीशान शराफू और आर्यांश शर्मा को मजबूत शुरुआत देनी होगी ताकि मध्यक्रम इसका फायदा उठा सके. गेंदबाजी में जुनैद सिद्दीकी टीम के सबसे भरोसेमंद विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं.

दूसरी ओर, नेपाल ने हाल ही में कई टी20 मैच खेले हैं, जिनमें वेस्टइंडीज के खिलाफ यादगार जीत भी शामिल है. हालांकि 50 ओवर के फॉर्मेट में वापसी करते हुए उन्हें अमेरिका के खिलाफ खराब प्रदर्शन करना पड़ा. पिछले मैच में केवल दिपेन्द्र सिंह ऐरी ही कुछ देर तक टिक सके, बाकी बल्लेबाजों ने संघर्ष किया. टीम को आरिफ शेख और रोहित पौडेल जैसे बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. संदीप लामिछाने ने अमेरिका के खिलाफ दो विकेट लिए, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट में सुधार की जरूरत है. उम्मीद है कि यह मैच काफी रोमांचक रहेगा, जिसमें यूएई मामूली अंतर से जीत दर्ज कर सकता है.

यूएई बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू (2023-27) का 88वां मैच 30 अक्टूबर को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा.

यूएई बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के प्रसारण अधिकार किसी आधिकारिक चैनल के पास नहीं हैं. इसलिए भारत में यूएई बनाम नेपाल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प नीचे दिए गए हैं.

यूएई बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार FanCode प्लेटफॉर्म के पास हैं. दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर यूएई बनाम नेपाल मुकाबले को लाइव देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ₹19 का मैच पास खरीदना होगा.