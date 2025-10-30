प्रैक्टिस के दौरानऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की गेंद लगने से मौत, हेलमेट पहनने के बावजूद नहीं बची जान

Photo : AI

क्रिकेट जगत से एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली खबर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 17 साल के एक उभरते हुए क्रिकेटर की प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले 17 साल के बेन ऑस्टिन (Ben Austin) की गिनती होनहार युवा क्रिकेटरों में होती थी. मंगलवार को वह अपने टी20 मैच से पहले नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे.

खबरों के मुताबिक, बेन ने हेलमेट भी पहना हुआ था और वह एक ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन (Automatic Bowling Machine) से आती गेंदों का सामना कर रहे थे. इसी दौरान एक गेंद तेज़ी से आकर उनके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी.

अस्पताल में तोड़ा दम

गेंद लगते ही बेन गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें फौरन नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

उनके क्लब, फर्नाट्री गली क्रिकेट क्लब (Ferntree Gully Cricket Club) ने एक बयान जारी कर कहा, "हम बेन के निधन से पूरी तरह टूट गए हैं. उनकी मौत का असर हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय पर महसूस किया जाएगा." क्लब ने बेन को एक "स्टार क्रिकेटर, बेहतरीन लीडर और एक शानदार युवा इंसान" बताया. बेन एक अच्छे बॉलर और बैट्समैन दोनों थे.

फिलिप ह्यूज की दर्दनाक यादें ताज़ा हुईं

क्रिकेट के मैदान पर इस तरह की मौतें बहुत कम होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं, तो ये सभी को डरा देती हैं. इस हादसे ने 2014 की उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी, जब ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट स्टार फिलिप ह्यूज (Phillip Hughes) की भी घरेलू मैच के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से मौत हो गई थी.

फिलिप ह्यूज की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था. उस घटना के बाद, खिलाड़ियों की सुरक्षा, खासकर हेलमेट के डिज़ाइन और कन्कशन (सिर की चोट) को लेकर नियमों को बहुत सख्त कर दिया गया था.