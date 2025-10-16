Australian Cricketers Mock India:ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने टीम इंडिया का उड़ाया मजाक, पाकिस्तान से हाथ न मिलाने पर भारत पर कसा तंज, VIDEO वायरल
सीरीज़ से पहले कंगारुओं का माइंड गेम, पाकिस्तान से हाथ न मिलाने पर भारत पर कसा तंज (Photo : X)

Australian Cricketers Mock Team India: हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. हुआ ये था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी पूरी टीम ने पहलगाम आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के कारण यह फैसला लिया था. भारत ने टूर्नामेंट में तीन बार पाकिस्तान का सामना किया और तीनों बार हाथ नहीं मिलाया.

अब भारत के साथ होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भारत के इसी फैसले का मज़ाक उड़ाया है. ऑस्ट्रेलिया के पुरुष और महिला, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मिलकर एक वीडियो बनाया है, जिसमें वे इस पूरी घटना पर चुटकी ले रहे हैं.

खास बातें:

  • एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से किया था इनकार.

  • ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इसी बात पर तंज कसते हुए एक वीडियो बनाया.

  • वीडियो में कहा गया कि हाथ न मिलाना भारत की "कमजोरी" है.

  • उधर, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण एशेज़ से बाहर हो सकते हैं.

वीडियो में क्या है?

कायो स्पोर्ट्स नाम के एक चैनल ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में एक एंकर कहता है, "हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम यहां आ रही है. लेकिन हमने उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली है."

एक और एंकर आगे जोड़ता है, "हम जानते हैं कि उन्हें पारंपरिक तरीके से हाथ मिलाना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए हम पहली गेंद फेंकने से पहले ही उन्हें परेशान कर सकते हैं."

इसके बाद वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी नज़र आते हैं, जो मज़ाक में अलग-अलग तरह के अभिवादन के तरीके सुझाते हैं, जिन्हें वे भारतीय खिलाड़ियों के साथ आज़मा सकते हैं.

पैट कमिंस चोट से परेशान

इस मज़ाक-मस्ती से अलग, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की फिटनेस को लेकर चिंतित है. हालिया स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ का स्ट्रेस फ्रैक्चर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है.

32 साल के कमिंस पिछले कई हफ्तों से मैदान से बाहर हैं. उनका 21 नवंबर से शुरू हो रही prestigous एशेज़ सीरीज़ के पहले टेस्ट में खेलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है. कमिंस ने खुद भी माना है कि उनकी जल्दी वापसी की संभावना काफी कम है.

उन्होंने कहा, "मैं कोई प्रतिशत तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद संभावना कम ही है. हालांकि, हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है."