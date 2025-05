NED vs UAE, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss And Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नीदरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

UAE National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 65वां मुकाबला 10 मई(सोमवार) को उट्रेच के कम्पोंग स्तिथ एसवी कम्पोंग सीसी ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान राहुल चोपड़ा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके वजह से नीदरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में आधिकारिक टीवी चैनलों पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, प्रशंसक इस मैच को ICC.tv या FanCode ऐप/वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी नीदरलैंड क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे लाइव प्रसारण

यूएई ने जीता टॉस

United Arab Emirates have won the toss and have opted to bat

United Arab Emirates (Playing XI): Rahul Chopra(c), Sagar Kalyan, Muhammad Jawadullah, Simranjeet Singh, Aryansh Sharma(w), Alishan Sharafu, Dhruv Parashar, Junaid Siddique, Muhammad Waseem, Aayan Afzal Khan, Asif Khan

