NED vs UAE, ICC World Cup League Two 2025 Live Streaming: आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी नीदरलैंड क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे लाइव प्रसारण

UAE (Photo: @BhutanCricket)

Where To Watch UAE National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 65वां मुकाबला 10 मई(सोमवार) को उट्रेच के कम्पोंग स्तिथ एसवी कम्पोंग सीसी ग्राउंड में खेला जाएगा. अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद नीदरलैंड्स की टीम नौ जीत और पांच हार के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी. पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड को 19 रन से हराया था. इस मैच में मैक्स ओ'डाउड ने 64 और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 65 गेंदों पर शानदार 70 रनों की पारी खेली. बास डे लीडे और तेजा निधामनुरु के अहम योगदान से टीम ने 282/7 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में स्कॉटलैंड के लिए जॉर्ज मंसी ने 106 रनों की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. नीदरलैंड्स के लिए आर्यन दत्त ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और टूर्नामेंट में अब तक 27 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क़तर से भिड़ेगी मलेसिया महिला टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम ने आखिरकार हार के सिलसिले को तोड़ते हुए स्कॉटलैंड के खिलाफ 97 रनों की शानदार जीत दर्ज की. 11 मैचों में सिर्फ दो जीत के बावजूद यह प्रदर्शन टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहा. इस मैच में राहुल चोपड़ा ने 94 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए, जबकि आर्यंश शर्मा ने 56 और वसीम मुहम्मद ने भी उपयोगी पारी खेली. गेंदबाजी में आयान अफज़ल खान ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया और अहम मौकों पर विकेट लेकर स्कॉटलैंड की पारी को धराशायी किया. UAE की टीम इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए आगे की जीतों की उम्मीद कर रही होगी.

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 65वां मुकाबला 12 मई(सोमवार) को उट्रेच के कम्पोंग स्तिथ एसवी कम्पोंग सीसी ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 2:00 बजे किया जाएगा.

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबlले का लाइव प्रसारण कहां और कैसे देखें?

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में आधिकारिक टीवी चैनलों पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, प्रशंसक इस मैच को ICC.tv या FanCode ऐप/वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. इसके अलावा ICC के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज पर भी मैच से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहेंगी.