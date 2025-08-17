MNR W vs NOS W, 17th Match The Hundred 2025 Manchester Pitch Report And Weather Update: मैनचेस्टर में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Northern Superchargers Women, 17th Match The Hundred 2025 Manchester Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड की अगुवाई बेथ मूनी (Beth Mooney) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: MM vs KS, 1st Match UPPL 2025 Live Streaming: आज से होगा उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का आगाज, मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला; यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम इस सीजन में चार मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला टीम अब तक इस सीजन में चार मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को महज दो मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम आठ अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.114 है. आज के मुकाबले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों को तीन-तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड पिच रिपोर्ट (Emirates Old Trafford Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

मैनचेस्टर के मौसम का हाल (Manchester Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. मैनचेस्टर में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला: डेविना पेरिन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, फोबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, होली आर्मिटेज (कप्तान), बेस हीथ (विकेटकीपर), केट क्रॉस, कैथरीन फ्रेजर, लुसी हिघम, लिन्से स्मिथ, ग्रेस बॉलिंगर.

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), कैथरीन ब्राइस, अमेलिया केर, डींड्रा डॉटिन, सेरेन स्माले, एलिस मोनाघन, सोफी एक्लेस्टोन, फ्रिथा मॉरिस, लॉरेन फाइलर, डेनिएल ग्रेगरी, माहिका गौर.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.