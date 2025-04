LSG vs CSK T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, TATA IPL 2025 30th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 30वां मुकाबला कल यानी 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एमएस धोनी (MS Dhoni) के कंधों पर हैं. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने प्रदर्शन से सबको निराश की हैं. दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीजन में खराब रहा है. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने अबतक कुल छह मुकाबले खेली हैं. इस दौरान सीएसके की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं और पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को चार मैच में जीत और दो में हार मिली है. ये मुकाबला इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बीच दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (LSG vs CSK Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का पड़ला भारी रहा हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. जबकि, एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे. इस मुकाबले से चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की ट्रैक पर लौटना चाहेगी.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 11 पारियों में 156.90 की स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79 रन रहा है. ऋषभ पंत के अलावा घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10 पारियों में 35.57 की औसत और 157.59 की स्ट्राइक रेट से 249 रन बनाए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ निकोलस पूरन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 64 रन रहा है. गेंदबाजी में आवेश खान ने 9.42 की इकॉनमी से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 9 मैच में 7 विकेट चटकाए हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 पारियों में 315.79 की स्ट्राइक रेट से 60 रन बनाए हैं. एमएस धोनी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 28 रन रहा है. एमएस धोनी के अलावा स्टार युवा आलराउंडर शिवम दुबे ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 पारियों में 36.36 की औसत और 179.01 की स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शिवम दुबे का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 66 रन रहा है. गेंदबाजी में अनुभवी आर अश्विन ने 7.05 की इकॉनमी से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं.

इकाना स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 17 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को नौ मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है. इस मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 203 रन रहा है. दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैदान पर अबतक कुल दो मुकाबले खेले हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स को एक मैच में हार मिली हैं. जबकि, एक में कोई नतीजा नहीं निकला है. इस मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.