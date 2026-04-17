LHQ vs QTG, PSL 2026 26th Match Preview: कराची में आज लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2026 26th Match Preview Details: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का रोमांच जारी है. पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स (LHQ vs QTG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिहाज से यह मैच काफी जरूरी है. लाहौर कलंदर्स 5 मुकाबलों में 2 जीत के साथ सातवें स्थान पर है और प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए जीत जरूरी है. दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 मैचों में 2 जीत के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है और टॉप-4 में जगह बनाने की कोशिश करेगी. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

लाहौर कलंदर्स को अपने पिछले मुकाबले में पेशावर जाल्मी के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी अपने पिछले मैच में पेशावर जाल्मी के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेंगी.

हसन नवाज इस मुकाबले में अहम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं. उन्होंने इस सीजन 6 मैचों में 234 रन बनाए हैं और लगातार टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं. दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर्स के लिए गेंदबाजी में बड़ा हथियार हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं.

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच में हालिया फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए मुकाबला काफी कांटे का हो सकता है. दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 11 मैच जीते हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 मुकाबलों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलती है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग भी मिल सकती है. इस विकेट पर 170-180 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है. कोई भी टीम अगर शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर रखती है, तो बाद में तेजी से रन बना सकती है. गेंदबाजों को अनुशासित लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि छोटी सी गलती मैच का रुख बदल सकती है.

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स हेड टू हेड (LHQ vs QTG Head To Head)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 11 मैच जीते हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

नेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (National Stadium Pitch Report)

नेशनल स्टेडियम कराची की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को मदद मिलती है, जबकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग मिल सकती है. औसत स्कोर 170-180 रन के आसपास रह सकता है.

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्रमुख खिलाड़ी (LHQ vs QTG Key Players To Watch Out): हसन नवाज, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, रिली रोसो और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (LHQ vs QTG Mini Battle): हसन नवाज और शाहीन अफरीदी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. वहीं, फखर जमान और अबरार अहमद के बीच टक्कर भी रोमांचक होगी.

कब और कहां देखें लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच?

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच यह मुकाबला आज कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. फैंस इस मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LHQ vs QTG 26th T20 Match Playing Prediction)

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, आसिफ अली, दुनिथ वेलालागे, शाहीन अफरीदी (कप्तान), उसामा मीर, उबैद शाह और डेनियल सैम्स.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: शमील हुसैन, सऊद शकील (कप्तान), रिली रोसो, हसन नवाज, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), टॉम करन, जहांदाद खान, अहसान अली, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद और उस्मान तारीक.

नोट: लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.