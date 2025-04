Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 14th Match Scorecard: पेशावर जाल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से रौंदा, बाबर आजम और ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें LQ बनाम PZ मैच का स्कोरकार्ड

Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, Pakistan Super League 2025 14th Match Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 2025) का 14वां मुकाबला 24 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में पेशावर जाल्मी ने लाहौर कलंदर्स को सात विकेट से हरा दिया हैं. इस शानदार जीत के साथ पेशावर जाल्मी ने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. जबकि, पेशावर जाल्मी की कमान बाबर आज़म (Babar Azam) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 14th Match 1st Inning Scorecard: लाहौर कलंदर्स ने पेशावर जाल्मी के सामने रखा 129 रनों का टारगेट, सिकंदर रज़ा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी के मैच का स्कोरकार्ड

