NZ vs WI Test, ODI and T20I 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण

वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम एक ऑल फॉर्मेट सीरीज़ 5 नवंबर से 22 दिसंबर 2025 तक चलेगी. यह सीरीज़ T20I, ODI और Test तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में खेली जाएगी. शुरुआत में पांच मैचों की T20I सीरीज़ होगी, जिसमें दोनों टीमें आसन्न ICC T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी रणनीति को परखेंगी. इसके बाद, तीन ODI मैच खेले जाएंगे, जो ICC ODI विश्व कप 2027 की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे. अंत में, तीन Test मैच खेले जाएंगे, जो चल रहे ICC World Test Championship 2025-27 के हिस्से के रूप में खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड के सीफर्ट वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल टूर से बाहर, मिच हे को मिली जगह

न्यूज़ीलैंड अपनी होम कंडीशंस के कारण यह सीरीज़ का पसंदीदा माना जा रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम एक मजबूत प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखती है, विशेषकर टेस्ट फॉर्मेट में, जहां वह हाल के समय में कमजोर रहा है. यह सीरीज़ दोनों देशों के लिए अपनी स्क्वाड को विश्व कप के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मौका है. नई ज़मीन पर खेलते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम को चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, तो वह न्यूज़ीलैंड को कड़ी प्रतिद्वंद्विता दे सकता है. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक अच्छा परीक्षण मैदान साबित होगी.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ का आधिकारिक प्रसारण भागीदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शक Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट मैचों का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. यह सीरीज़ के सभी मैचों - T20I, ODI और Test को लाइव प्रसारित करेगा. विभिन्न टीवी चैनलों पर सही समय और चैनल संख्या के लिए Sony Sports Network की वेबसाइट को देखा जा सकता है.

भारत में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ मैच कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ के सभी Test, T20I और ODI मैचों के लिए आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग भागीदार SonyLIV है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक SonyLIV के ऐप और वेबसाइट पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, FanCode भी भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प अपने ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करेगा.