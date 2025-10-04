IND-W vs PAK-W, ICC Women’s World Cup 2025, Colombo Weather Report: भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला आईसीसी महिला विश्व कप मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम रिपोर्ट

आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलोंबो(Credit: X/@ICC)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team, Colombo Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा. ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें स्पिन-प्रधान गेंदबाज़ी आक्रमण के साथ उतर सकती हैं, और अंत में यह बात भी अहम साबित हो सकती है कि दोनों टीमें स्पिन का सामना कितनी अच्छी तरह करती हैं. इस मुकाबले से पहले आइए जान लेते हैं कि कोलंबो का मौसम इस मैच के दौरान कैसा रहने वाला है. महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत बिल्कुल विपरीत अंदाज़ में की है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला टीम ने सह-मेजबान श्रीलंका को हराकर शानदार जीत दर्ज की, वहीं फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था. भारत जहां जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की नजरें टूर्नामेंट में अपने पहले अंक हासिल करने पर होंगी.

कोलंबो का मौसम रिपोर्ट(Colombo Weather Updates)

दुर्भाग्य से, भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच के दौरान कोलंबो में बारिश की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में बारिश इस रोमांचक मुकाबले का मज़ा किरकिरा कर सकती है. आसमान में बादल छाए रहने की भी उम्मीद है. यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका का मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिससे IND-W बनाम PAK-W मैच पर भी मौसम का खतरा मंडरा रहा है. तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की बात करें तो शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाज प्रभावी होते जाएंगे.