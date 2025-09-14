Suryakumar Yadav Birthday Special: सूर्यकुमार यादव के 35वें जन्मदिन पर जानिए कैसा रहा कैरियर? भारतीय टी20 कप्तान के करनामों पर डाले एक नजर

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Happy Birthday Suryakumar Yadav: भारतीय टी20 कप्तान और छोटे फॉर्मेट के सुपरस्टार सूर्यकुमार यादव ने रविवार को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनकी स्टाइलिश बल्लेबाजी को अक्सर साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स से तुलना की जाती है. 'मिस्टर 360' जैसी शॉट रेंज, धैर्य और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण और कई शानदार उपलब्धियां उन्हें टी20 क्रिकेट का आधुनिक जादूगर बनाती हैं. सूर्यकुमार यादव ने 30 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. 2014 से 2017 तक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए लोअर-ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में खेलते रहे. इसके बाद मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सफल सीज़न ने उन्हें भारतीय टीम की कैप दिलाई. अपने डेब्यू मैच में जॉफ्रा आर्चर की गेंद पर पहली ही गेंद पर छक्का लगाना उनके आत्मविश्वास और भूख का सबूत था.

टी20आई में भारत के ‘सूर्य’

टी20आई क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड बेहतरीन है. उन्होंने 80 पारियों में 2,605 रन बनाए हैं, जिसमें औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 167.30 है. उनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं. वह भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. 2022 और 2023 में उन्हें लगातार दो बार ICC मेन्स टी20आई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया. 2022 में उन्होंने 1,164 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज का एक साल में सर्वाधिक स्कोर है. वह विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से 56 पारियाों में सबसे तेज 2,000 टी20आई रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

2024 में भारत को टी20 विश्व कप जिताने में भी उनका अहम योगदान रहा. उन्होंने फाइनल में डेविड मिलर का कैच पकड़कर मैच का रुख बदल दिया. अब तक विश्व कप में उन्होंने 40 की औसत और 158.94 स्ट्राइक रेट के साथ 480 रन बनाए हैं. पिछले साल भारतीय टी20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद सूर्यकुमार ने अब तक 16 मैचों में 13 जीत दर्ज कराई हैं. उनके नाम टी20आई में 16 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ पुरस्कार है, जो उन्हें विराट कोहली के बराबर लाता है.

आईपीएल का ‘सुपरस्टार’

सूर्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी शानदार प्रदर्शन किया है. उनके नाम 166 मैचों में 4,311 रन हैं, जिनमें 2 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं. मुंबई इंडियंस के लिए वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे सबसे बड़े रन-स्कोरर हैं. 2019 और 2020 में MI को आईपीएल खिताब दिलाने में उनका अहम योगदान रहा था. 2018 में MI के लिए एक सीज़न में 717 रन बनाकर उन्होंने फ्रेंचाइज़ी का रिकॉर्ड कायम किया. उनके नाम लगातार 16 पारियों में 25+ स्कोर का अनोखा रिकॉर्ड भी है.

कैसा रहा कैरियर

सूर्यकुमार ने एक टेस्ट खेला है जिसमें 8 रन बनाए. वनडे में उन्होंने 37 मैचों में 773 रन बनाए हैं. 2023 एशिया कप विजेता और उसी साल विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. कुल मिलाकर, 326 टी20 मैचों में 35.50 की औसत और स्ट्राइक रेट 153 से ज्यादा के साथ उनके नाम 8,627 रन दर्ज हैं.