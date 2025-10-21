IND vs AUS 2nd ODI 2025 Preview: दूसरे वनडे में टीम इंडिया करेगी वापसी या ऑस्ट्रेलिया जमाएगी कब्जा? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबले गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जाएगा. बारिश से प्रभावित पहले वनडे मुकाबले में भारत को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. पहले मुकाबले को बारिश के कारण 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ों के सामने बुरी तरह लड़खड़ा गया. मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन एलिस ने शुरुआत में ही भारत को झटके दे दिए, जिससे टीम संभल नहीं पाई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

हालांकि केएल राहुल (38 रन) और अक्षर पटेल (31 रन) ने संघर्षपूर्ण पारियां खेलीं, वहीं डेब्यूटेंट नितीश कुमार रेड्डी ने नाबाद 19 रन की तेज़ पारी खेली. इसके बावजूद भारत 26 ओवर में केवल 136 रन ही बना सका. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत मिले 131 रनों के लक्ष्य को 21.1 ओवर में ही हासिल कर लिया. कप्तान मिशेल मार्श 46 रन बनाकर नाबाद रहे. अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 1-0 की बढ़त पर है और शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम एडिलेड में वापसी करने के इरादे से उतरेगी.

वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 153 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष हमेशा मजबूत रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(IND vs AUS Key Players To Watch Out): केएल राहुल, जोश हेज़लवुड, अक्षर पटेल, ट्रैविस हेड, मोहम्मद सिराज, मिचेल मार्श ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs AUS Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेज़लवुड के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मिचेल मार्श और मोहम्मद सिराज के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. वही, दोनों टीमों के पास शुभमन गिल, अक्षर पटेल, कूपर कोनोली, मैथ्यू शॉर्ट जैसे कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबले गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 08:30 AM को होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे 2025 मैच संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS Likely Playing XI):

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड