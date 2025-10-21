IND Likely Playing XI for 2nd ODI 2025 vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबले गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा होगा क्योंकि पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. बारिश से प्रभावित उस मैच में भारतीय बल्लेबाज केवल 26 ओवर में 136 रन ही बना सके थे और फिर डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 131 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे. अब शुभमन गिल की अगुवाई में टीम को सीरीज़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी. क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे अगामी वनडे वर्ल्ड कप? टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने तोड़ी चुप्पी

टीम इंडिया को एडिलेड में जीत दर्ज करने के लिए बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. रोहित, कोहली और शुभमन गिल की शुरुआती साझेदारी निर्णायक साबित हो सकती है. वहीं गेंदबाजों को पर्थ की तुलना में एडिलेड की परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करनी होगी.

टॉप ऑर्डर: कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि नंबर तीन पर विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे. पहले वनडे में रोहित और कोहली क्रमशः 8 और 0 रन पर आउट हुए थे, लेकिन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की कोई संभावना नहीं है. चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर उतरेंगे, जो बीच के ओवरों में स्थिरता प्रदान करेंगे. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल नंबर पांच पर बल्लेबाजी करेंगे.

मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स: इसके बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को नंबर छह पर मौका मिलेगा. सातवें स्थान पर नितीश कुमार रेड्डी को एक बार फिर उतारा जा सकता है, हालांकि उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं. टीम प्रबंधन अगर कुलदीप यादव को शामिल करने का फैसला करता है, तो नितीश की जगह खतरे में पड़ सकती है. पहले वनडे में कुलदीप को ड्रॉप किया गया था, लेकिन एडिलेड में स्पिन को देखते हुए उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

गेंदबाजी अटैक: पहले मैच में हर्षित राणा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, इसलिए उन्हें दूसरे वनडे में बाहर बैठाया जा सकता है. उनकी जगह कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है. प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक 17 वनडे में 29 विकेट लिए हैं और आईपीएल 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह का साथ देंगे. कुलदीप यादव की वापसी के बाद टीम को स्पिन विभाग में संतुलन मिलेगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा/ वाशिंगटन सुंदर