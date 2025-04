NZ vs PAK 3rd ODI 2025 Preview: तीसरे वनडे में पाकिस्तान बचा पाएगी लाज या न्यूज़ीलैंड करेगी क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 3rd ODI 2025 Preview: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 05 अप्रैल(शनिवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल(Bay Oval) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जाएगा. टी20 श्रृंखला की तरह ही वनडे श्रृंखला भी पूरी तरह एकतरफा रही है, जहां मेजबान न्यूजीलैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. जहां पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. न्यूजीलैंड जहां इस मुकाबले को जीतकर अपने घरेलू सीजन का शानदार समापन करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान सम्मान बचाने और कम से कम एक जीत के साथ स्वदेश लौटने के इरादे से उतरेगा. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी न्यूजीलैंड, यहां देखें दोनों टीमों के बीच वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड को अंतिम वनडे में भी मार्क चैपमैन की सेवाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन युवा खिलाड़ी मिचेल हे, मोहम्मद अब्बास और रीस मारियू इस मैच में खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे. वहीं, बेन सीयर्स और जैकब डफी इस मुकाबले में प्रभाव छोड़कर भविष्य में न्यूजीलैंड की मुख्य टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

दूसरी ओर, पाकिस्तान इस श्रृंखला में लगातार हार के बाद आत्म-सम्मान बचाने की कोशिश करेगा. उनकी उम्मीदें मुख्य रूप से बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान और इमाम-उल-हक़ पर टिकी हैं, जिन्होंने अब तक निराश किया है. टीम की गेंदबाजी भी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि हैरिस रऊफ और नसीम शाह फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं. हालांकि, सुफियान मुक़ीम पाकिस्तान के लिए इस दौरे पर एकमात्र उज्ज्वल पक्ष रहे हैं, और वे इस मैच में भी शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.

पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड(PAK vs NZ Head To Head Records): पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 121 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए है. न्यूजीलैंड की टीम को 56 मैच में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला और 1 मैच बराबरी पर रहा हैं.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs PAK Key Players To Watch Out): हेनरी निकोल्स, मोहम्मद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, सुफियान मुक़ीम, मिचेल हे, बेन सीयर्स ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(NZ vs PAK Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल हे के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, फ़हीम अशरफ़ बनाम बेन सियर्स भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरा वनडे 2025 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मुकाबले का स्ट्रीमिंग या टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर आसानी से देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: निक केली, रीस मारियू, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मोहम्मद अब्बास, मिचेल हे (विकेटकीपर), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, बेन सीयर्स, विलियम ओ'रूर्के

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर/कप्तान), सलमान आगा, तैय्यब ताहिर, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अली, सुफियान मुक़ीम, आकिफ जावेद