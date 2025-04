KK vs PZ PSL 2025 Live Toss & Scorecard: कराची किंग्स ने जीता टॉस, पेशावर जाल्मी को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

कराची किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Match Scorecard: कराची किंग्स बनाम पेशावर जाल्मी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 11वां मुकाबला 21 अप्रैल (सोमवार) को कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वहीँ, बाबर आजम के पेशावर जाल्मी को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. कराची किंग्स ने अब तक चार मैचों में दो जीत और दो हार दर्ज की है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान सुपर लीग के अंक तालिका में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले स्थान पर बरकरार; कराची किंग्स को 6 विकेट से हराकर दर्ज की चौती जीत, यहां देखें अपडेटेड प्वॉइंट्स टेबल

कराची किंग्स ने जीता टॉस

🚨 Playing XIs of the two teams 🚨#HBLPSLX | #ApnaXHai | #KKvPZ pic.twitter.com/RshJDnhsEB

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) April 21, 2025