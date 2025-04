Karachi Kings vs Islamabad United, PSL 2025 10th Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

कराची किंग्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Karachi Kings vs Islamabad United, 10th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 10वां मैच आज कराची किंग्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा है. कराची किंग्स की टीम अब तक तीन मैच खेली है. जिसमें दो में जीत दर्ज की है और एक में हार का सामना किया है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. ऐसे में आज डेविड वार्नर की अगुवाई में कराची किंग्स की टीम तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: MI vs CSK, TATA IPL 2025 38th Match Toss Update And Live Scorecard: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

कराची किंग्स: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेविड वार्नर (कप्तान), जेम्स विंस, साद बेग, खुशदिल शाह, इरफान खान, मोहम्मद नबी, आमेर जमाल, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा.

The teams are ready—check out the playing XIs of Karachi Kings and Islamabad United.#TOKSports #KKvIU #PSLX pic.twitter.com/QfFBOFxatA — TOK Sports (@TOKSports021) April 20, 2025

इस्लामाबाद यूनाइटेड: साहिबजादा फरहान, आजम खान (विकेटकीपर), कॉलिन मुनरो, हैदर अली, शादाब खान (कप्तान), मोहम्मद नवाज, जेसन होल्डर, मुहम्मद शहजाद, इमाद वसीम, बेन द्वारशुइस, नसीम शाह.

कराची किंग्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच का स्कोरकार्ड

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने तीन मैच खेले हैं. जिसमें तीनों में जीत दर्ज की है. शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.