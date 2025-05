Islamabad United vs Quetta Gladiators, PSL 2025 26th Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

क्वेटा ग्लैडियेटर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: Instagram)

Islamabad United vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2025 26th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 26वां मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 8 मैच खेले हैं. जिसमें में 5 में जीत और 3 में हार का सामना किया है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. ऐसे में आज वे शादाब खान की अगुवाई में 6वीं जीत दर्ज करना चाहेगी. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगुवाई शादाब खान (Shadab Khan) कर रहे हैं. जबकि, क्वेटा ग्लेडियेटर्स की कमान सऊद शकील (Saud Shakeel) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस रोमांचक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Islamabad United vs Quetta Gladiators PSL 2025 Live Streaming In India: इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

Gladiators to bat first in Rawalpindi! 🏏 Can they post a defendable total against United? 🤔 Read More: https://t.co/HkVVQ0Tlsy#PSLX #IUvQG pic.twitter.com/CyTHQQwpVS — Geo Super (@geosupertv) May 7, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इस्लामाबाद यूनाइटेड: काइल मेयर्स, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), हैदर अली, आजम खान (विकेटकीपर), मुहम्मद नवाज, जेसन होल्डर, बेन द्वारशुइस, इमाद वसीम, मुहम्मद शहजाद, नसीम शाह.

क्वेटा ग्लेडियेटर्स: सऊद शकील (कप्तान), अबरार अहमद, हसन नवाज, मोहम्मद आमिर, मार्क चैपमैन, रिले रोसौव, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, खुर्रम शहजाद, फिन एलन.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस समय अंक तालिका में सबसे ऊपर है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तक 8 मैच खेले हैं. जिसमें में 5 में जीत और 2 में हार मिली है और एक मैच बेनतीजा रहा है. सऊद शकील क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.