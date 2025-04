IRE-W vs WI-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Toss & Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Ireland Women's National Cricket Team vs West Indies Women's Cricket Team: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 5वां मुकाबला 11 अप्रैल(शुक्रवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. आयरलैंड महिला टीम के कप्तान गैबी लुईस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करेगी, बारिश से प्रभावित मैच को 33- 33 ओवर का कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: महिला विश्व कप क्वालीफायर में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज होगा कड़ा मुकाबला, जानिए कैसे देखें लाइव प्रसारण

🪙: The toss: we've called correctly and we’re bowling first!

Today's Playing XI...#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/N8nWyIvh4Z

— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) April 11, 2025