Ireland Women vs Scotland Women, 13th Match 1st Inning Scorecard: स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को दिया 269 रनों का लक्ष्य, कैथरीन ब्राइस ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

कैथरीन ब्राइस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Scotland Women's Cricket Team, ICC Womens World Cup Qualifier 2025 13th Match 1st Inning Scorecard Update: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 13वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. महिला वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर में स्कॉटलैंड के लिए यह मुकाबला "करो या मरो" जैसा हैं. अगर स्कॉटलैंड यह मैच हारती है, तो वर्ल्ड कप में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी. इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की अगुवाई गैबी लुईस (Gaby Lewis) कर रहीं हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान कैथरीन ब्राइस (Kathryn Bryce) के कंधों पर हैं. IRE-W vs SCO-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Streaming: महिला विश्व कप क्वालीफायर में आयरलैंड से भिड़ेगी स्कॉटलैंड महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

We finish our innings on 2️⃣6️⃣8️⃣-7️⃣

A superb, unbeaten 131 from Kathryn Bryce 🔥#FollowScotland pic.twitter.com/K3tv0DzyRn

— Cricket Scotland (@CricketScotland) April 18, 2025