Ireland Beat West Indies, 1st ODI Match Scorecard: आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 124 रनों से दी करारी शिकस्त, बैरी मैक्कार्थी ने की घातक गेंदबाजी, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें IRE बनाम का स्कोरकार्ड

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team 1st ODI 2025 Scorecard Uppdate: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 21 मई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के क्लोंटार्फ क्रिकेट क्लब ग्राउंड (Clontarf Cricket Club Ground) में खेला गया. इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने को 124 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 मई को खेला जाएगा. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 1st ODI Match Live Scorecard: आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को दिया 304 रनों का टारगेट, एंडी बालबर्नी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के मैच का स्कोरकार्ड

Ireland have registered their biggest ODI win against a Full Member country 🔥

- Ireland defeated West Indies by 124 runs in Dublin.

It's also their third successive win against the West Indies.#IREvWI #MIvsDC pic.twitter.com/717sG5YVgG

— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) May 21, 2025