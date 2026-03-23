IPL 2026: क्या हार्दिक पांड्या छोड़ेंगे MI की कप्तानी? सूर्यकुमार यादव को लेकर श्रीकांत का बड़ा बयान

Hardik Pandya To Step Down As Mumbai Indians Captain For IPL 2026?: मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी को लेकर आईपीएल 2026 से पहले एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. पूर्व भारतीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तानी छोड़कर सूर्यकुमार यादव को जिम्मेदारी देने की सलाह दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीजन के पहले मैच से ठीक पहले आए इस बयान के बाद फैंस के बीच अटकलें तेज हो गई हैं. Is IPL 2026 free on JioHotstar? क्या जियोहॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं आईपीएल? जानें कहां और कैसे देखें लाइव मैच

हालांकि हार्दिक पांड्या ही आईपीएल 2026 के लिए आधिकारिक कप्तान हैं, लेकिन श्रीकांत के बयान के बाद “साइलेंट ट्रांजिशन” की चर्चा शुरू हो गई है. 22 मार्च को अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए 1983 वर्ल्ड कप विजेता श्रीकांत ने कहा कि मौजूदा स्थिति “अजीब” है, जहां दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान — रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव — हार्दिक के अंडर खेल रहे हैं.

श्रीकांत ने कहा, “इस साल सूर्यकुमार को कप्तान बनाकर देखना चाहिए, शायद टीम की किस्मत बदल जाए. हार्दिक अच्छे कप्तान हैं, लेकिन यह अजीब स्थिति है. अगर हार्दिक खुद मैनेजमेंट से कह दें कि सूर्या कप्तानी करें और मैं सपोर्ट करूंगा, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा.”

दरअसल, हाल ही में सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताया है, जिसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर दावेदारी और मजबूत हो गई है. इसी वजह से उन्हें मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान बनाने की मांग भी तेज हो रही है.

मुंबई इंडियंस 2020 के बाद से खिताब नहीं जीत पाई है. 2024 में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद टीम अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी और फैंस के विरोध का सामना करना पड़ा था. हालांकि 2025 में टीम ने वापसी करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में हार के साथ उनका सफर खत्म हो गया.

वहीं, टीम मैनेजमेंट ने अब तक कप्तानी में किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं. हेड कोच महेला जयवर्धने ने “लीडरशिप ग्रुप” मॉडल की तारीफ की है, जिसमें हार्दिक, रोहित, सूर्यकुमार और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं.

मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच में टीम का प्रदर्शन और हार्दिक पांड्या को मिलने वाला फैंस का समर्थन आगे कप्तानी को लेकर चल रही बहस की दिशा तय कर सकता है.