IPL 2026 Vaping Controversy: युजवेंद्र चहल वेपिंग विवाद के बाद BCCI ने अर्शदीप सिंह को व्लॉगिंग रोकने की दी सलाह, रिपोर्ट में दावा

IPL 2026 Vaping Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कथित तौर पर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को मौजूदा सीजन के बाकी मैचों के दौरान निजी व्लॉगिंग गतिविधियां रोकने की सलाह दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला उस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद लिया गया, जिसमें युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) टीम फ्लाइट के दौरान ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते नजर आए थे. DC vs KKR, IPL 2026 51st Match Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा 143 रनों का टारगेट, पथुम निसांका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अर्शदीप सिंह के ट्रैवल व्लॉग का हिस्सा था, जिसमें पंजाब किंग्स की टीम हैदराबाद की यात्रा कर रही थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद BCCI के भीतर खिलाड़ियों की अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

युजवेंद्र चहल को फ्लाइट में वेपिंग करते हुए पकड़ा गया:

🚨SHOCKING | Cricketer Yuzvendra Chahal caught vaping inside a flight pic.twitter.com/HTlzVNQEDQ — The Tatva (@thetatvaindia) May 7, 2026

प्राइवेसी और आंतरिक जानकारी लीक होने की चिंता

रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI को लगता है कि खिलाड़ियों के निजी व्लॉग्स से टीम की गोपनीय जानकारी और ड्रेसिंग रूम संस्कृति सार्वजनिक हो सकती है. हालांकि अर्शदीप सिंह के बिहाइंड-द-सीन वीडियो फैंस के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन बोर्ड अब इसे लीग की पेशेवर छवि के लिए जोखिम मान रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, युजवेंद्र चहल वाला वीडियो खिलाड़ी आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर देखा गया. बिना आधिकारिक निगरानी के रिकॉर्ड किए गए ऐसे वीडियो संवेदनशील जानकारियां उजागर कर सकते हैं या ऐसे व्यवहार को सार्वजनिक कर सकते हैं जो टूर्नामेंट के अनुशासन नियमों के खिलाफ हो.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगातार व्लॉगिंग करने से खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है और वे बाहरी लोगों के संपर्क में आने के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं. फ्रेंचाइजियों को निर्देश दिया गया है कि कई खिलाड़ियों वाले किसी भी डिजिटल कंटेंट को सार्वजनिक करने से पहले आधिकारिक मीडिया टीम से मंजूरी ली जाए.

इससे पहले भी सामने आ चुका है वेपिंग मामला

यह पहली बार नहीं है जब IPL 2026 में वेपिंग विवाद चर्चा में आया हो. इससे पहले रियान पराग को कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम में वेप का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी पर मैच फीस का एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर काटा गया था.

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद BCCI अब सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है. हालांकि अर्शदीप सिंह पर किसी तरह की आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उन्हें व्लॉगिंग रोकने की दी गई सलाह को लीग और उसके स्पॉन्सर्स की छवि बचाने की कोशिश माना जा रहा है.