International Cricket Match Schedule For Today: आज इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले जाएंगे रोमांचक मुकाबले, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 12 मई के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 11 मई को इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया. आज यानी 12 मई का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात बनाम नीदरलैंड के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग दो 2023-27 (ICC Cricket World Cup League Two 2023-27) का 65वां मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला यूट्रेक्ट (Utrecht) के एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग (SV Kampong CC, Kampong) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. वहीं, जापान टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला जापान बनाम थाईलैंड के बीच खेला जाएगा. आईपीएल 2025 और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के मैच स्थगित कर दिए गए हैं. चलिए आज यानी 12 मई को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: IPL 2025 Resume: क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, इस दिन से दोबारा शुरू हो सकता हैं आईपीएल; सामने आई वेन्यू और टाइमिंग समेत सभी डिटेल्स? बस एक क्लिक पर जानें ताजा अपडेट

12 मई का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. संयुक्त अरब अमीरात बनाम नीदरलैंड, 65वां मुकाबला दोपहर 2:30 बजे यूट्रेक्ट, एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग Fan Code App और वेबसाइट 2. कुवैत महिला बनाम भूटान महिला, सातवां मैच सुबह 07:30 बजे बैंकॉक, टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड Fan Code App और वेबसाइट 3. हांगकांग महिला बनाम बहरीन महिला, 8वां मुकाबला सुबह 08:00 बजे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड, बैंकॉक Fan Code App और वेबसाइट 4. मलेशिया महिला बनाम कतर महिला, 9वां मुकाबला दोपहर 12:00 बजे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड, बैंकॉक Fan Code App और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.