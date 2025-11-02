India Women vs South Africa Women, Final Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Key Players To Watch: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India, 3rd T20I Match Pitch Report: होबार्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर (IND W vs SA W Key Players To Watch)

हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur): टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर फिलहाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहीं हैं. हरमनप्रीत कौर ने मैनचेस्टर में तीन मुकाबलों में 209 रन बनाई हैं. इस दौरान हरमनप्रीत कौर की औसत 84.00 और स्ट्राइक रेट 77.30 की रहीं हैं.

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana): टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना ने मैनचेस्टर में दो मैचों में 72 रन बनाई हैं. इस दौरान स्मृति मंधाना की औसत 36.00 रहीं हैं और स्ट्राइक रेट 73.84 की हैं.

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma): टीम इंडिया की दिग्गज आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 13 वनडे मैचों में 30.87 की औसत और 62.53 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाई हैं. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 20 विकेट भी लिए हैं.

लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt): दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने पिछले सात मैचों में 260 रन बनाए हैं. इस दौरान लौरा वोल्वार्ड्ट की औसत 130 और स्ट्राइक रेट 90.27 है. लौरा वोल्वार्ड्ट का प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के लिए आर्डर ऑर्डर में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है.

तजमिन ब्रिट्स (Tazmin Brits): तजमिन ब्रिट्स ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है. तजमिन ब्रिट्स ने पिछले 10 मैचों में 51.86 की औसत और 98.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 369 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में भी तजमिन ब्रिट्स एक बड़ी पारी खेली सकती हैं.

अयाबोंगा खाका (Ayabonga Khaka): दक्षिण अफ्रीका की स्टार गेंदबाज अयाबोंगा खाका ने पिछले पांच मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान अयाबोंगा खाका की इकॉनमी 2.96 और स्ट्राइक रेट 17.21 है. अयाबोंगा खाका ने दक्षिण अफ्रीका को लगातार विकेट दिलवाए हैं और विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W Final Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा/राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.