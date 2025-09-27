India Women vs New Zealand Women, 6th Match Scorecard: वार्मअप मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदा, हरलीन देयोल और हरमनप्रीत कौर ने खेली शानदार पारी; यहां देखें IND W बनाम NZ W मैच का स्कोरकार्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 वार्म-अप 27 सितंबर (शनिवार) को बेंगलुरु (Bengaluru) के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (BCCI Centre of Excellence Ground) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इस वार्मअप मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. वही, हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया. इस मुकाबले का उद्देश्य टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारियों को परखना है और युवा खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: India Women vs New Zealand Women, 6th Match Scorecard: वार्मअप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को दिया 233 रनों का लक्ष्य, सोफी डिवाइन ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Womens National Cricket Team vs New Zealand Womens National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बारिश की वजह से यह मुकाबला 42-42 ओवरों का ही खेला जा रहा हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 38 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई. इसके बाद अमेलिया केर और सोफी डिवाइन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 129 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 42 ओवरों में आठ विकेट खोकर 232 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सोफी डिवाइन ने 54 गेंदों पर नौ चौके लगाए. सोफी डिवाइन के अलावा मैडी ग्रीन ने नाबाद 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. श्रीचरणी के अलावा क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 42 ओवर में 237 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 54 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने 40.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से हरलीन देयोल ने सबसे ज्यादा नाबाद 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान हरलीन देयोल ने 79 गेंदों पर 10 चौके लगाए. हरलीन देयोल के अलावा हरमनप्रीत कौर ने 69 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को जेस केर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ब्री इलिंग और जेस केर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. ब्री इलिंग और जेस केर के अलावा ईडन कार्सन ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 232/8, 42 ओवर (सुजी बेट्स 19 रन, जॉर्जिया प्लिमर 3 रन, अमेलिया केर 40 रन, सोफी डिवाइन 54 रन, ब्रुक हॉलिडे 11 रन, मैडी ग्रीन नाबाद 49 रन, इसाबेला गेज 21 रन, जेस केर 12 रन, फ्लोरा डेवोनशायर 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 2 विकेट, अरुंधति रेड्डी 2 विकेट, श्रीचरणी 3 विकेट और प्रतीका रावल 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 237/6, 40.2 ओवर (प्रतिका रावल 15 रन, उमा छेत्री 38 रन, हरलीन देयोल रिटायर्ड हर्ट 74 रन, हरमनप्रीत कौर 69 रन, ऋचा घोष 9 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 8 रन, अमनजोत कौर नाबाद 2 रन और दीप्ति शर्मा नाबाद 5 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (ब्री इलिंग 2 विकेट, जेस केर 2 विकेट, ईडन कार्सन 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.