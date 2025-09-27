India Women vs New Zealand Women, 6th Match Scorecard: वार्मअप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को दिया 233 रनों का लक्ष्य, सोफी डिवाइन ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सोफी डिवाइन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 वार्म-अप 27 सितंबर (शनिवार) को बेंगलुरु (Bengaluru) के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (BCCI Centre of Excellence Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. वही, हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया हैं. इस मुकाबले का उद्देश्य टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारियों को परखना है और युवा खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट प्रशंसक IND-W बनाम NZ-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप मैच का लाइव प्रसारण Star Sports चैनल्स पर देख सकते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए ICC महिला विश्व कप वॉर्म-अप मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग आनंद ले सकते हैं.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Womens National Cricket Team vs New Zealand Womens National Cricket Team Match Scorecard)

Sophie Devine's 54 and Maddy Green's 49* helped NewZealand to 232/8, while Nallapureddy Charani impressive with three wickets for India. #CricketTwitter I #CWC25 I #INDvNZ pic.twitter.com/FMQfxWaIIy — Thewomencricketworld (@Thewomencricke1) September 27, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बारिश की वजह से यह मुकाबला 42-42 ओवरों का ही खेला जा रहा हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 38 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई. इसके बाद अमेलिया केर और सोफी डिवाइन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 129 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 42 ओवरों में आठ विकेट खोकर 232 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सोफी डिवाइन ने 54 गेंदों पर नौ चौके लगाए. सोफी डिवाइन के अलावा मैडी ग्रीन ने नाबाद 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. श्रीचरणी के अलावा क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 42 ओवर में 233 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 232/8, 42 ओवर (सुजी बेट्स 19 रन, जॉर्जिया प्लिमर 3 रन, अमेलिया केर 40 रन, सोफी डिवाइन 54 रन, ब्रुक हॉलिडे 11 रन, मैडी ग्रीन नाबाद 49 रन, इसाबेला गेज 21 रन, जेस केर 12 रन, फ्लोरा डेवोनशायर 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 2 विकेट, अरुंधति रेड्डी 2 विकेट, श्रीचरणी 3 विकेट और प्रतीका रावल 1 विकेट).

