India vs West Indies, 1st Test Match Preview: पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st Test Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला कल यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी, इससे पहले शुभमन गिल ने इंग्लैंड (England) में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन (ICC WTC 2025-27) में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 1st Test Match Likely Playing XI: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं टीम इंडिया, संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (IND vs WI Test Series Schedule)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और पूरे दिन का खेल शाम तक जारी रहेगा.

इस सीरीज सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) शामिल हैं. विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच काली और ला-ल मिट्टी से बनी है, जो तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार और स्पिनरों के लिए परिस्थितियों के अनुसार चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल सोमवार रात को अहमदाबाद पहुंचे थे. मंगलवार को गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों की तैयारियां देखी, शुभमन गिल ने भी नेट पर खूब पसीना बहाया. हालांकि जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को आराम लिया.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 23 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. इस पिच पर काफी घास मौजूद है, जिसे मैच से पहले थोड़ा कम किया जाएगा. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घास लगभग 4 मिमी तक देखने को मिल सकती है.

लाल मिट्टी की पिच पर शुरुआती उछाल अच्छी रहती है, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. हालांकि, अगर पिच धूलभरी हो जाए तो स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 347 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर 353 रन है. तीसरी और चौथी पारी में इस पिच पर रन बनाना मुश्किल हो सकता है. शनिवार को अहमदाबाद में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिससे पिच का रुख बदल सकता है और बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, शाई होप और जेडेन सील्स पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND vs WI Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं शाई होप और रवींद्र जडेजा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कहां पर खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 2 अक्टूबर से अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा?

2 अक्टूबर को टॉस सुबह 9 बजे होगा. पांचों दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND vs WI 1st Test Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND vs WI 1st Test Live Streaming)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 1st Test Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज (WI Likely Playing XI): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स और जोमेल वारिकन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.