India vs West Indies, 1st Test Match Key Players To Watch Out: कल से टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st Test Match Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी, इससे पहले शुभमन गिल ने इंग्लैंड (England) में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन (ICC WTC 2025-27) में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 1st Test Match Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट? जानिए दूरदर्शन के टीवी चैनल पर कैसे उठाएं मैच का लुफ्त

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (IND vs WI Test Series Schedule)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और पूरे दिन का खेल शाम तक जारी रहेगा.

इस सीरीज सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) शामिल हैं. विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच काली और ला-ल मिट्टी से बनी है, जो तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार और स्पिनरों के लिए परिस्थितियों के अनुसार चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल सोमवार रात को अहमदाबाद पहुंचे थे. मंगलवार को गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों की तैयारियां देखी, शुभमन गिल ने भी नेट पर खूब पसीना बहाया. हालांकि जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को आराम लिया.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 23 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (IND vs WI Key Players To Watch)

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal): टीम इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है, तो सलामी बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी. ऐसे में यशस्वी जायसवाल पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास काबिलियत है की वह तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दें. पहली पारी में यशस्वी जायसवाल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

केएल राहुल (KL Rahul): पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल का बल्ला चलना बेहद जरूरी है. केएल राहुल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यदि वह तेजी से रन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भारत आसानी से इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेगा.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja): टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी. नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से इंग्लैंड में बल्लेबाजी की, वैसे ही अगर इस सीरीज में भी रन बनाते हैं, तो टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने से कोई नहीं रोक सकता हैं.

टैगेनारिन चंद्रपॉल (Tagenarine Chanderpaul): युवा बल्लेबाज टैगेनारिन चंद्रपॉल ने पिछले 10 मैचों में अपनी स्थिरता से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को मजबूती दी है. टैगेनारिन चंद्रपॉल ने 33.33 की औसत और 41.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 600 रन बनाए हैं.

शाइ होप (Shai Hope): वेस्टइंडीज के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज शाइ होप ने पिछले 10 मैचों में 36.5 की औसत और 70.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 584 रन बनाए हैं. शाइ होप की ताकतवर स्ट्रोक प्ले वेस्टइंडीज की मध्यक्रम को गहराई देती है.

जेडेन सील्स (Jayden Seales): वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने पिछले 10 मैचों में 3.9 की इकॉनमी और 40.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 विकेट झटके हैं. जेडेन सील्स की सटीक यॉर्कर और तेज गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 1st Test Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज (WI Likely Playing XI): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स और जोमेल वारिकन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.