India vs Sri lanka, Asia Cup 2025 Super Fours Match 6 Key Players To Watch Out: रोमांचक टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को कांटे की टक्कर देने उतरेगी श्रीलंका, दुबई में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 6 Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का छठा मुकाबला आज यानी 26 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 के दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं, वहीं श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Sri lanka, Asia Cup 2025 Super Fours Match Winner Prediction: श्रीलंका को हराकर सुपर फोर में तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात की जमीन पर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पहले मैच में मेजबान यूएई क्रिकेट टीम को 9 विकेट से करारी मात दी. उसके बाद टीम इंडिया ने ने ग्रुप-ए में अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेला और यहां भी 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी. इसके बाद टीम इंडिया ने ओमान को भी 21 रनों से हराया था. इसके साथ टीम इंडिया ने सुपर 4 स्टेज में अजेय रहकर अपनी जगह बनाई.

टीम इंडिया के विस्फोटक युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा 5 पारियों में 49.60 की औसत और 206.66 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने पांच पारियों में 8.08 की उम्दा औसत के साथ 12 विकेट चटकाए हैं.

वहीं, श्रीलंका के पथुम निसांका ने पांच पारियों में 30.80 की औसत और 146.66 की स्ट्राइक रेट से 154 रन बनाए हैं. वनिंदु हसरंगा ने 5 पारियों में 17 की औसत से 7 विकेट झटके हैं. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है. टीम इंडिया ने खेले गए अब तक पांचों मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की है. पिछले मुकाबले में ही टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से रौंदा है. वहीं, बांग्लादेश की टीम ने पिछले मैच में श्रीलंका को हराकर उनके विजयरथ पर विराम लगाया था. श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं.

टीम इंडिया सुपर-4 के दोनों मैच जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है. यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए तैयारियों की अंतिम परीक्षा होगी. वहीं, शुरुआती 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका की टीम पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी है. टीम इंडिया पहले से फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में सुपर-4 के अपने अंतिम मैच में अन्य खिलाड़ियों को मौका दे सकती है. सूर्यकुमार यादव अभी तक अपने लय में नजर नहीं आए हैं. ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही थी. ऐसे में टीम के बल्लेबाजों को भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा. गेंदबाजी में वनिंदु हसरंगा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में टीम को उनसे भी काफी उम्मीदें होंगी.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SL T20 Head To Head Record)

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबके खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज नौ मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी पांच मुकाबलों में टीम इंडिया ने चार मैच अपने नाम किए हैं. श्रीलंका सिर्फ एक मैच जीतने में सफल रही है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (IND vs PAK Key Players To Watch)

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma): टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले सात मैचों में 176.96 की शानदार स्ट्राइक रेट और 35 की औसत से 315 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए कई आक्रामक पारियां खेली हैं.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav): टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछले नौ मैचों में 169.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 230 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में सहायक साबित होती है.

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav): टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने पिछले छह मैचों में 7.04 की इकॉनमी और 9.6 की स्ट्राइक रेट के साथ 15 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में भी कुलदीप यादव कोहराम मचा सकते हैं.

कुसल मेंडिस (Kusal Mendis): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान कुसल मेंडिस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह कुसल मेंडिस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

कामिंडु मेंडिस (Kamindu Mendis): श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. कामिंडु मेंडिस की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने श्रीलंका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga): गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा ने गजब का प्रदर्शन किया है. वानिंदु हसरंगा ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. वानिंदु हसरंगा की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SL Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरीथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमीका करुणारत्ने, वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.