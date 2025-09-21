India vs Pakistan, Super Four Match 2 Asia Cup 2025: सुपर 4 मुकाबले में अगर टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को हरा दी तो, क्या तब भी एशिया कप के फाइनल में कर पाएगा क्वालीफाई?

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs England, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच कल खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया के युवा घातक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 82.06 की औसत से 413 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा के अलावा अभिषेक शर्मा ने 10 पारियों में 204.02 की स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने 10 मैचों में 27 विकेट झटके हैं. पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 10 पारियों में 262 रन बनाए हैं और साहिबजादा फरहान ने 10 पारियों में 246 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 10 मैचों में 6.44 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाए हैं.

एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup In T20 Format)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में चार मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में, दूसरा 2022 और तीसरा मुकाबला इसी सीजन में खेला गया हैं. तीनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें चार बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. तीन मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK) मुकाबले के साथ ही सुपर-4 की रेस भी शुरू हो जाएगी. ग्रुप ए से अब सुपर-4 में पहुंचने वाली टीमों में टीम इंडिया और पाकिस्तान का नाम दर्ज हो गया है. लेकिन सवाल ये है कि टीम इंडिया ने जिस तरह पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था, अगर फिर एक बार सुपर-4 में पाकिस्तान की टीम हार गई तो क्या तब भी पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं.

टीम इंडिया से हारी पाकिस्तान, तब क्या होगा?

एशिया कप के सुपर-4 में पहुंचने वाली हर टीम को बाकी तीनों टीमों से एक-एक मुकाबला खेलना होगा और फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए कम-से-कम दो मुकाबले जरूर जीतने होंगे. पाकिस्तान का एशिया कप के सुपर-4 में पहला मैच टीम इंडिया से ही होगा. अगर पाकिस्तान की टी एक बार फिर टीम इंडिया से हार भी जाती है, तब भी पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी रहेगी. फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए पाकिस्तान को बाकी बचे दोनों मैच जीतने जरूरी होंगे. एक और मैच हारने पर पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान

एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला मैच 14 सितंबर को खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की. टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 127 के स्कोर पर रोक दिया था. टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए.

बता दें कि टीम इंडिया ने 128 रनों के लक्ष्य को 15.5 ओवर में ही हासिल कर लिया और सात विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 47 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन बनाए.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.