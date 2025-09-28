India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: क्या फाइनल मुकाबले में इतिहास रच पाएंगे अभिषेक शर्मा? अपने नाम कर सकते हैं ये दो खास रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कल यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Final) के बीच होगा. पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं.

टी20 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप के एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं. अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा ने यूएई के खिलाफ 30 रन बनाए थे.

इसके बाद से अभिषेक शर्मा लगातार टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं और टूर्नामेंट में लगातार तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं. अभिषेक शर्मा ने सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन और श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 61 रन बनाए थे. जारी एशिया कप में अभिषेक शर्मा धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए छह मैचों में 309 रन बनाए हैं.

रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान को छोड़ सकते हैं पीछे

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 30+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान के नाम दर्ज है. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सात-सात बार 30 प्लस स्कोर बनाए हैं. अभिषेक शर्मा भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सात बार 30+ स्कोर बना चुके हैं. अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा 30 रन और बना लेते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 30+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. अभिषेक शर्मा इसी के साथ रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ देंगे.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 66 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 44 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

अगर कुल एशिया कप टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक पांच मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने चार, पाकिस्तान ने एक मैच जीता है. खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.