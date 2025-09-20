India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों हराया, आमिर कलीम ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम OMN मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने लीग स्टेज में तीनों मुकाबले अपने नाम कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 25 रनों दी करारी शिकस्त, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें PAK W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 72 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 188 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 56 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान संजू सैमसन ने 45 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. संजू सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को शाह फैसल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से जितेन रामानंदी, शाह फैसल और आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जितेन रामानंदी, शाह फैसल और आमिर कलीम के किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 189 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 56 रन बोर्ड जड़ दिए. ओमान की टीम 20 ओवर में चार विकेट खोकर महज 167 रन ही बना सकीं. ओमान की तरफ से सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा 64 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान आमिर कलीम ने 46 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. आमिर कलीम के अलावा हम्माद मिर्जा ने 51 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को कुलदीप यादव ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 188/8, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 38 रन, शुभमन गिल 5 रन, संजू सैमसन 56 रन, हार्दिक पांड्या 1 रन, अक्षर पटेल 26 रन, शिवम दुबे 5 रन, तिलक वर्मा 29 रन, हर्षित राणा नाबाद 13 रन, अर्शदीप सिंह 1 रन और कुलदीप यादव नाबाद 1 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शाह फैसल 2 विकेट, जितेन रामानंदी 2 विकेट और आमिर कलीम 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 167/4, 20 ओवर (आमिर कलीम 64 रन, जतिंदर सिंह 32 रन, हम्माद मिर्जा 51 रन, जिक्रिया इस्लाम नाबाद 0 रन, विनायक शुक्ला 1 रन और जितेन रामानंदी नाबाद 12 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 1 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट, हर्षित राणा 1 विकेट और हार्दिक पांड्या 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.