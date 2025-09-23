India vs Bangladesh, Super Four Match 4 Asia Cup 2025 Stats And Record Preview: दुबई में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इस मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

भारत बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 4: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का चौथा मुकाबला बुधवार यानी 24 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से की, वहीं बांग्लादेश की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Liton Das) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात की जमीन पर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पहले मैच में मेजबान यूएई क्रिकेट टीम को 9 विकेट से करारी मात दी. उसके बाद टीम इंडिया ने ने ग्रुप-ए में अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेला और यहां भी 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी. इसके बाद टीम इंडिया ने ओमान को भी 21 रनों से हराया था. इसके साथ टीम इंडिया ने सुपर 4 स्टेज में अजेय रहकर अपनी जगह बनाई.

सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की है. टीम इंडिया ने पहले ही मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया को अब सुपर 4 राउंड में दो और मैच खेलने हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया फाइनल के एक कदम पास पहुंच गई है. जबकि, बांग्लादेश की टीम भी अपना पहला सुपर-4 मुकाबला जीतकर यहां आ रही हैं. ऐसे में यह दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

टीम इंडिया ने जहां पाकिस्तान को हराया था, तो उससे पहले 20 सितंबर को रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया था. अब दोनों टीमों का लक्ष्य इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट कटाना होगा. वहीं, इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी भी लगने वाली है.

टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs BAN T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबके खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. बांग्लादेश को एकमात्र जीत साल 2019 में मिली थी, जब भारत खराब गेंदबाजी के कारण मैच हार गया था. इसके अलावा, अब तक दोनों मुकाबलों के आंकड़े पूरी तरह से एकतरफा रहे हैं. अगर टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुए पिछले छह मैचों पर नज़र डालें, तो टीम इंडिया ने सभी मुकाबले अपने नाम किए है. टी20 एशिया कप में टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम केवल दो बार आमने-सामने हुई हैं. दोनों टीमें साल 2016 एशिया कप में भिड़ी थीं. टीम इंडिया ने ये दोनों मैच जीतकर अपना परचम लहराया था.

टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश मुकाबले बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड (India vs Bangladesh Match Milestone)

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अगर बांग्लादेश के खिलाफ दो छक्के लगा देते हैं तो वह 150 का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल सूर्यकुमार यादव के नाम 148 सिक्स दर्ज है.

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अगर बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो फिर वह एशिया कप के टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक पांड्या फिलहाल राशिद खान और वानिंदु हसरंगा के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं. तीनों गेंदबाजों ने अब तक 14 विकेट चटकाए हैं.

टीम इंडिया के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक सफलता हासिल की थी. इसके कारण कुलदीप यादव एशिया कप के टी20 एडिशन में सबसे ज्यादा चार विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अपना नाम अर्ज नहीं कर सके थे, लेकिन कुलदीप यादव के पास बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल करने का शानदार मौका होगा.

एशिया कप में टीम इंडिया और श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 47-47 मुकाबले जीते है. अगर श्रीलंका को पाकिस्तान के हाथों अगले मैच में हार मिलती है और टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया तो फिर टीम इंडिया टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन जाएगी.

एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 128 रनों के साथ चौथे पायदान पर हैं. जबकि तीसरे नंबर पर पूर्व कप्तान तमीम इकबाल 160 रन के साथ मौजूद है. अगर टीम इंडिया के खिलाफ लिटन दास 33 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह तमीम इकबाल को इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़ सकते हैं.

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा पांच छक्के तीन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. वहीं, लिटन दास के नाम दो छक्के दर्ज है. अगर टीम इंडिया के खिलाफ लिटन दास चार छक्के लगाने में सफल होते हैं तो फिर वह इस मामले में पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे.

टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सबसे अधिक 16-16 बार सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है. अगर सूर्यकुमार यादव इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करके यह खिताब अपने नाम करते हैं तो फिर वह विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे.

बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान के पास टीम इंडिया के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाज बनने का सुनहरा मौका होगा. अभी इस लिस्ट में बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफे मोर्तजा सात विकेट के साथ पहले पायदान पर मौजूद हैं. जबकि मुस्तफिजुर रहमान तीन विकेट लेते हैं पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे.

बांग्लादेश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुस्तफिजुर रहमान सबसे अधिक विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 149 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. जबकि अगर टीम इंडिया के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान एक विकेट हासिल करते तो वह पूर्व कप्तान शाकिब-हल-हसन को इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.