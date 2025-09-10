India Beat UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Full Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से रौंदा, महज 4.3 ओवर में दर्ज की धमाकेदार जीत; यहां देखें IND बनाम UAE मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Full Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात को नौ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 1st Inning Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को महज 57 रनों पर रोका, कुलदीप यादव ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 50 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई.

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में महज 57 रन बनाकर सिमट गई. यूएई की तरफ से सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 22 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अलीशान शराफू ने 17 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. अलीशान शराफू के अलावा कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा शिवम दुबे ने तीन विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 58 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 23 गेंदों पर 48 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 30 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा के अलावा शुभमन गिल ने नाबाद 20 रन बटोरे.

वहीं, यूएई की टीम को जुनैद सिद्दीकी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. यूएई की ओर से जुनैद सिद्दीकी ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. जुनैद सिद्दीकी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला रविवार यानी 14 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

यूएई की बल्लेबाजी: 57/10, 13.1 ओवर (मुहम्मद वसीम 19 रन, अलीशान शराफू 22 रन, मुहम्मद जोहैब 2 रन, राहुल चोपड़ा 3 रन, आसिफ खान 2 रन, हर्षित कौशिक 2 रन, हैदर अली 1 रन, ध्रुव पाराशर 1 रन, मुहम्मद रोहिद खान नाबाद 2 रन, जुनैद सिद्दीकी 0 रन और सिमरनजीत सिंह 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, कुलदीप यादव 4 विकेट और शिवम दुबे 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 60/1, 4.3 ओवर (अभिषेक शर्मा 30 रन, शुभमन गिल नाबाद 20 रन और सूर्यकुमार यादव नाबाद 7 रन.)

यूएई की गेंदबाजी: (जुनैद सिद्दीकी 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.