India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 1st Inning Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को महज 57 रनों पर रोका, कुलदीप यादव ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं यूएई (UAE) जैसी टीम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Live Score Update: शिवम दुबे ने टीम इंडिया को दिलाई आठवीं सफलता, ध्रुव पाराशर को बनाया अपना शिकार

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि यूएई से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं जिसने एक सप्ताह पहले दुबई पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने इस बार एशिया कप में पहुंची है, जिनके लिए भी बतौर कप्तान ये काफी बड़ा टूर्नामेंट रहने वाला है.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Scorecard)

Asia Cup T20 2025. WICKET! 13.1: Haider Ali 1(2) ct Sanju Samson b Kuldeep Yadav, United Arab Emirates 57 all out https://t.co/Bmq1j2L8y8 #INDvUAE #AsiaCup2025 — BCCI (@BCCI) September 10, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 50 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई.

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में महज 57 रन बनाकर सिमट गई. यूएई की तरफ से सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 22 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अलीशान शराफू ने 17 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. अलीशान शराफू के अलावा कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा शिवम दुबे ने तीन विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 58 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

यूएई की बल्लेबाजी: 57/10, 13.1 ओवर (मुहम्मद वसीम 19 रन, अलीशान शराफू 22 रन, मुहम्मद जोहैब 2 रन, राहुल चोपड़ा 3 रन, आसिफ खान 2 रन, हर्षित कौशिक 2 रन, हैदर अली 1 रन, ध्रुव पाराशर 1 रन, मुहम्मद रोहिद खान नाबाद 2 रन, जुनैद सिद्दीकी 0 रन और सिमरनजीत सिंह 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, कुलदीप यादव 4 विकेट और शिवम दुबे 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.