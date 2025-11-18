IND A vs OMA Rising Stars Asia Cup 2025 Toss Live And Scorecard: भारत ए ने जीता टॉस, ओमान को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला 18 नवंबर (मंगलवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, ओमान को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. यह मुकाबला भारत के लिए ‘करो या मरो’ वाली स्थिति लेकर आया है, क्योंकि पाकिस्तान ए के खिलाफ पिछले मैच में आठ विकेट से हार के बाद अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी हो गई है. राइजिंग स्टार्स एशिया कप में ओमान को परास्त करने उतरेगी भारत ए की टीम, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), नेहल वढेरा, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैश्य

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर/कप्तान), करण सोनावले, वसीम अली, नारायण सैशिव, आर्यन बिष्ट, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, मुजाहिर रजा, समय श्रीवास्तव, शफीक जान, जय ओडेद्रा

भारत में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण Sony Sports Network के पास है. फैंस इंडिया ए बनाम ओमान (IND A vs OMAN) मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 4 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इंडिया ए बनाम ओमान (IND A vs OMAN) मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्ट्रीमिंग पेड है, लेकिन दर्शकों को एक छोटा फ्री प्रीव्यू भी मिल सकता है.