How To Watch IND A vs OMA Rising Stars Asia Cup 2025 Live Streaming: राइजिंग स्टार्स एशिया कप में ओमान को परास्त करने उतरेगी भारत ए की टीम, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

इंडिया ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo credit: Instagram @jiteshsharma_)

India A vs Oman Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इंडिया ए टीम अब अपने सबसे निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार है, जहां उसका सामना ओमान से 18 नवंबर (मंगलवार) को होगा. यह मुकाबला भारत के लिए ‘करो या मरो’ वाली स्थिति लेकर आया है, क्योंकि पाकिस्तान ए के खिलाफ पिछले मैच में आठ विकेट से हार के बाद अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी हो गई है. टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई को हराकर शानदार अंदाज़ में की थी, लेकिन पाकिस्तान ए के खिलाफ बल्लेबाजी ढह गई और पूरे 136 रन पर टीम सिमट गई. वैभव सूर्यवंशी ने 45 रन की पारी खेलकर लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन उनके आउट होते ही पारी लड़खड़ा गई. कप्तान जितेश शर्मा, जिनके पास इंटरनेशनल और आईपीएल का अनुभव है, से इस अहम मैच में बड़ी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद है. पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से रौंदा, माज़ सदाक़त ने खेली 79 रनों की नबाद पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, ओमान भी इस मैच को नॉकआउट जैसा ही देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान ए पहले ही इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. भारत और ओमान के बीच यह मुकाबला ग्रुप से आखिरी बचे टिकट के लिए होगा. पाकिस्तान ए से मिली हार के बाद भारत की तेज़ गेंदबाजी पर भी सवाल उठे हैं, ऐसे में टीम को हर विभाग में दमदार प्रदर्शन करना होगा. यह मैच युवा भारतीय खिलाड़ियों के कौशल, धैर्य और दबाव झेलने की क्षमता की बड़ी परीक्षा होगी.

इंडिया ए बनाम ओमान राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम ओमान (IND A vs OMAN) राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 मुकाबला 18 नवंबर 2025 (मंगलवार) को कतर (दोहा) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

इंडिया ए बनाम ओमान राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण Sony Sports Network के पास है. फैंस इंडिया ए बनाम ओमान (IND A vs OMAN) मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 4 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं.

इंडिया ए बनाम ओमान राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया ए बनाम ओमान (IND A vs OMAN) मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्ट्रीमिंग पेड है, लेकिन दर्शकों को एक छोटा फ्री प्रीव्यू भी मिल सकता है.