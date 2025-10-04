IND vs WI: 286 रनों की विशाल बढ़त के साथ भारत की पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित, टीम इंडिया के आगे वेस्टइंडीज की हालत पस्त

(Photo : X/BCCI)

India vs West Indies, IND vs WI 1st Test: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर ली है. मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित कर दी. इस स्कोर के साथ भारत को वेस्टइंडीज पर 286 रनों की भारी-भरकम बढ़त मिल गई है. भारत की इस शानदार पारी के हीरो रहे रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल और केएल राहुल, जिन्होंने बेहतरीन शतक लगाए.

भारतीय पारी की कहानी: तीन बल्लेबाजों का शतक

भारत की पहली पारी की शुरुआत ठीक-ठाक रही. यशस्वी जायसवाल (36) और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े. हालांकि, साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने पारी को संभाला. गिल ने 50 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन असली कमाल तो केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने किया.

केएल राहुल ने संयम से खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया. उन्होंने 197 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाए. राहुल के आउट होने के बाद, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज बस देखते रह गए.

दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 206 रनों की ज़बरदस्त साझेदारी की. ध्रुव जुरेल ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ते हुए 210 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे. वहीं, रवींद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने 176 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 104 रनों की नाबाद पारी खेली. यह जडेजा के करियर का छठा शतक था.

सिराज के आगे बेबस हुई विंडीज टीम

इससे पहले, वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर ही सिमट गई थी. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया. सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह ने भी उनका अच्छा साथ देते हुए 3 विकेट लिए. वेस्टइंडीज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका.

अब मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की कोशिश होगी कि वेस्टइंडीज को जल्दी से आउट कर इस मैच को अपने नाम किया जाए.