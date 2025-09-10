IND vs UAE, T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: आज टीम इंडिया और यूएई के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसे DTH चैनल नंबरों पर LIVE देखें, मोबाइल पर ऐसे उठाए स्ट्रीमिंग का लुफ्त

भारत बनाम यूएई (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं यूएई (UAE) जैसी टीम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch ENG vs SA 1st T20I 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20आई में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड (India vs UAE T20I Head to Head)

टीम इंडिया और यूएई के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया था. यह मैच साल 2016 एशिया कप में हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. आज के मुकाबले में यूएई की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि यूएई से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं जिसने एक सप्ताह पहले दुबई पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने इस बार एशिया कप में पहुंची है, जिनके लिए भी बतौर कप्तान ये काफी बड़ा टूर्नामेंट रहने वाला है.

टीम इंडिया के मैच लाइव देखें इन DTH चैनल नंबरों पर (Asia Cup TATA Play Channel Number)

भारत में एशिया कप 2025 का रोमांचक लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) चैनलों पर उपलब्ध होगा. क्रिकेट फैंस की सुविधा के लिए अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, वीडियोकॉन डी2एच और सन डायरेक्ट (Tata Play, Airtel Digital TV, Dish TV, Videocon d2h और Sun Direct) पर चैनल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.

चैनल नाम Tata Play Airtel DTH Dish TV Videocon d2h Sun Direct Sony Sports Ten 1 471 285 611 611 506 Sony Sports Ten 1 HD 470 286 610 610 - Sony Sports Ten 3 476 289 615 615 - Sony Sports Ten 3 HD 475 290 614 614 - Sony Sports Ten 5 484 291 623 623 - Sony Sports Ten 5 HD 483 292 622 622 - DD Sports (Free) - - - - 510

डीडी फ्री डिश (DD Free Dish) उपयोगकर्ताओं के लिए DD Sports चैनल 79 नंबर पर सभी भारत के मैच और फाइनल free में देखे जा सकते हैं.

कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट

अपने DTH प्रोवाइडर के अनुसार ऊपर दिए गए चैनल नंबर पर ट्यून करें.

Sony Sports Ten 1 (English), Ten 3 (Hindi) और Ten 5 (सहित HD वर्ज़न) पर लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा.

मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

DD Sports पर फ्री में देखें लाइव (Asia Cup On DD Free Dish)

सुनिश्चित करें कि आपके DTH पैक में Sony Sports चैनल (SD या HD) active हों, ताकि बिना किसी रुकावट के आप सभी मुकाबले देख सकें. वहीं, DD Sports पर भारत के सभी मैच और फाइनल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे, खासकर DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए. इसके अलावा, दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.